Воронежец лишился полумиллиона, доверившись советам "брокеров"

Одиннадцать жителей Воронежской области пострадали от мошенников за минувшие сутки. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил полтора миллиона рублей.

В полицию обратился 32-летний воронежец, который сообщил, что перевел деньги на различные счета.

- Он занимался инвестированием через своего брокера, который присылал ему прогнозы роста акций. Мужчина даже получал прибыль, которую тут же вкладывал в покупку других акций, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. –

В результате мужчина лишился более полумиллиона рублей! Обналичить эту муссу потерпевшему не удалось, а его «брокеры» перестали выходить на связь.

Полицейские сообщили потерпевшему, что он стал жертвой мошенничества. По факту возбудили уголовное дело.