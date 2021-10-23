В Воронеже в ДТП пострадала пассажир коммерческого автобуса

Фото Михаила Фролова Фото: из архива «КП»

22 октября в 17.25 в Воронеже у дома №133 по Ленинскому проспекту произошла авария с участием автобуса «Мерседес Бенц Туризмо», который выполнял коммерческий рейс. Управлявший им 33-летний водитель нарушил равила перестроения, не уступил дорогу «Ладе Приора» под управлением 43-летнего мужчины и столкнулся с ней. В результате ДТП пострадала пассажир автобуса, 49-летняя женщина. Ее доставили в больницу.

По факту аварии полиция проводит проверку с целью устанавления обстоятельств и причин произошедшего.