В Воронеже задержали "шоколадного" грабителя

В пятницу в супермаркет на улице Хользунова вошел мужчина. Пройдя по залу, он сложил в пакет шоколадные батончики, находящиеся на открытых стеллажах у кассы и направился к выходу. Сотрудник магазина попытался остановить злоумышленника у супермаркета, но тот достал нож и, угрожая оружием, скрылся. При этом растеряв по дороге часть похищенных продуктов. Причиненный ущерб составил около 2000 рублей.

Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения и составили описание преступника. По нему в короткий срок задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний воронежец ранее судимый за незаконный оборот наркотиков.

- Полицейские задержали гражданина по месту жительства и доставили в отдел полиции. Задержанный дал признательные показания и пояснил, что похищенный товар намеревался реализовать, а вырученные денежные средства потратить на приобретение наркотических средств, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

По факту возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Наказание по ней предусматривает до 10 лет лишения свободы. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.