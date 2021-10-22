В Воронежской области стали производить больше мяса и молока, но меньше яиц

Воронежских яиц в 2021 году стало поменьше. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Воронежские статистики сравнили показатели за девять месяцев 2020-го и 2021 годов по сельскохозяйственной продукции и численности скота.

Оказалось, что коров и быков на конец сентября 2021 года в хозяйствах Воронежской области было 366 тысяч голов. Это на три процента больше, чем на первый осенний месяц 2020-го. Аналогичные показатели по свиньям еще более позитивные. Хрюшек на конец сентября 2021-го было 1,79 миллиона голов. Что на 22 процента больше, чем за тот же период 2020-го. А вот овец и коз стало меньше на 7%, их сейчас насчитывают по 15 тысяч.

За девять месяцев 2021 года производство мяса по сравнению с тем же периодом 2020-го увеличилось на 10 процентов. В январе-сентябре текущего года в сельскохозяйственных организациях на одну корову надоили в среднем 6354 килограмма молока. Это на 8 процентов больше, чем на ту же дату 2020-го. В расчете на одну курицу-несушку получили в среднем по 208 яиц. Это на 6 процентов меньше, чем в январе-сентябре 2020 года.