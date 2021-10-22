В Воронежской области ищут водителя, сбившего 9-летнего школьника

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Полицейские попросили помощи в поиске водителя, сбившего ребенка в Калачеевском районе.

ДТП произошло 21 октября около 13.20 на 2-м километре дороги «Калач-Манино-граница Волгоградской области». Машина сбила 9-летнего мальчика, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода и без присмотра родителей. Водитель с места происшествия скрылся. Школьник попал в больницу.

Сотрудники полиции устанавливаются личность водителя, скрывшегося с места ДТП, а также все обстоятельства произошедшего.

Если кто-то располагает информацией о данном дорожно-транспортном происшествии, просят сообщить по телефонам: 269-61-02, 8-473-63-2-29-94, 8-473-63-2-22-36, 112 или 02. Анонимность гарантирована.