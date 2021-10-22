В Воронеже пенсионерка перевела мошенникам 900 тысяч рублей

Фото из архива КП Фото: Из архива KP.RU

В полицию обратилась 66-летняя жительница Воронежа. Она рассказала, что мошенники обманом выудили у нее 900 тысяч рублей. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 22 октября.

Аферисты действовали по излюбленной схеме - позвонили женщине на мобильник, представились сотрудниками службы безопасности и запугали тем, что неизвестные пытаются похитить с ее счета деньги. Женщина, не проверив информацию, поверила, сняла в банке свои накопления и перевела их на «безопасные» реквизиты мошенников. Только после того, как деньги были отправлены, она решила уточнить в финансовой организации: а работает ли такой сотрудник. Так она узнала, что попалась на уловку мошенников.

Правоохранители возбудили уголовное дело.