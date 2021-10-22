Берега воронежской Усманки очистили от мусора

фото департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области

Вдоль береговой линии реки Усманка в районе сел Бабяково, Боровое и Сомово ликвидировали очаги захламления - стихийно возникшие свалки твердых коммунальных отходов. По данным экологов, все они образовались по вине жителей, которые не убирают за собой после отдыха.

Убрали прибрежную полосу протяженностью почти 8 километров. Общий вес мусора (пластиковая тара, пакеты и растительные остатки), собранного во время санитарной расчистки, составил восемь кубических метров, сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии Воронежской области.