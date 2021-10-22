Предприятие в Воронежской области оштрафуют на 555 тыс рублей за загрязнение окружающей среды

фото департамента природных ресурсов и экологии

Острогожский райсуд оштрафовал местное предприятие на 555 тысяч рублей за загрязнение окружающей среды. В мае 2021 года организация допустила разлив жидкого отхода маслянистой жидкости на незащищенном грунте и в природном углублении, где скапливается дождевая вода. Это зафиксировали воронежские экологи.

- По результатам анализов, проведенных Воронежским филиалом «Центра лабораторного анализа и технических измерений по ЦФО» жидкость отнесена к отходам 4 класса опасности, - рассказала начальник правового отдела департамента природных ресурсов и экологии София Щеренкова. – По результатам проверки департамент вынес шесть постановлений о привлечении ООО «Оптхимэкспорт» к ответственности за нарушение требований в области охраны окружающей среды - при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления, которые относятся к опасным. Предприятие обратилось в суд с жалобой на постановления департамента о назначении штрафов. Суд оставил три из них в силе. Еще по трем будет заседание в ноябре.