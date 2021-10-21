В мэрии Воронежа прокомментировали возможное закрытие детсадов с 25 октября

Детские сады со следующей недели, скорее всего, уже продолжат работу только в режиме дежурных групп. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В четверг, 21 октября, в родительских чатах пошли сообщения о том, что с 25 октября закроют детские сады. Там совершенно определенно говорится о том, что маленьких ребятишек туда нельзя будет водить, как минимум, до 3 ноября.

В мэрии Воронежа отметили, что с этой информацией воспитатели несколько поторопились:

- Такого решения оперштаб пока не принял, однако такую возможность нельзя исключать, - отметили в пресс-службе городской администрации.

И пояснили причины такой рассылки:

- В случае принятия подобного решения администрациям детских садов и управлению образования необходимо время, чтобы перестроиться на работу в режиме дежурных групп. Это довольно трудоемкий и сложный процесс. Группы необходимо сформировать, уточнить их количество, чтобы грамотно выстроить графики работ воспитателей, закупить нужное количество продуктов питания для ребят. Для этого проводится мониторинг потребности в местах. Поэтому родителей начали опрашивать (в родительских чатах или звонками) уже сейчас.