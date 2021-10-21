В Воронеже водитель «БМВ» протаранил столб и попал в больницу

Часть капота вместе с колесами улетела назад, на дорогу.
Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
В четверг, 21 сентября, в 15.30 у дома № 82 по улице Димитрова случилась авария. 27-летний водитель «БМВ 520» не справился с управлением и врезался в столб. У иномарки отлетели назад передние колеса с частью капота. Машина отлетела на середину придорожного газона. Водитель получил тяжелые травмы, на скорой его отвезли в больницу.
Дорога после аварии.
Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
Последствия ДТП.
Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
Полицейские продолжают выяснять обстоятельства ДТП, в частности, причины того, что мужчина потерял контроль над машиной.
Полицейские выясняют причины аварии.
Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.