В Воронеже водитель «БМВ» протаранил столб и попал в больницу

Часть капота вместе с колесами улетела назад, на дорогу. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В четверг, 21 сентября, в 15.30 у дома № 82 по улице Димитрова случилась авария. 27-летний водитель «БМВ 520» не справился с управлением и врезался в столб. У иномарки отлетели назад передние колеса с частью капота. Машина отлетела на середину придорожного газона. Водитель получил тяжелые травмы, на скорой его отвезли в больницу.

Дорога после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Последствия ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства ДТП, в частности, причины того, что мужчина потерял контроль над машиной.