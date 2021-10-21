Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия21 октября 2021 17:24

В Воронеже водитель «БМВ» протаранил столб и попал в больницу

От машины отлетели передние колеса
Юрий КОЗЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Часть капота вместе с колесами улетела назад, на дорогу.

Часть капота вместе с колесами улетела назад, на дорогу.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В четверг, 21 сентября, в 15.30 у дома № 82 по улице Димитрова случилась авария. 27-летний водитель «БМВ 520» не справился с управлением и врезался в столб. У иномарки отлетели назад передние колеса с частью капота. Машина отлетела на середину придорожного газона. Водитель получил тяжелые травмы, на скорой его отвезли в больницу.

Дорога после аварии.

Дорога после аварии.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Последствия ДТП.

Последствия ДТП.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства ДТП, в частности, причины того, что мужчина потерял контроль над машиной.

Полицейские выясняют причины аварии.

Полицейские выясняют причины аварии.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.