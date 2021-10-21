Воронежские чиновники заявили, что смерть после вакцины женщины в Россошанском районе – фейк

Чиновники утверждают, что мнимый муж разместил фейк о жене, якобы умершей после вакцинирования от ковида. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

На днях в паблике «Это Россошь Dетка» появился пост, в котором пользователь, назвавшийся Павлом Ширяевым, сообщил, что его жена Галина Алексеевна умерла после прививки от ковида.

Областные чиновники заявили, что этот пост – фейк, что в переводе на русский означает наглый обман. Они сообщили, что, по данным регионального департамента здравоохранения и Россошанской районной больницы, Галины Алексеевны Ширяевой нет не только среди привитых, но и в базе застрахованных ОМС в Воронежской области.

- Врачебное свидетельство о смерти на имя Галины Алексеевны Ширяевой Россошанской районной больницей не оформлялось, - сообщили в Инстаграм-канале областного правительства.