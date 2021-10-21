В Воронеже под окнами дома нашли тело девочки-подростка

Сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства смерти школьницы. Фото: Асхат БАРДЫНОВ

Вечером в среду, 20 октября в Железнодорожном районе у дома №34/7 ЖК «Лазурный» местные жители обнаружили тело девочки-подростка. На вид погибшей школьнице от 13 до 16 лет. Люди, которые ее нашли, предположили, что девочка упала с высоты. Она была тепло одета, поэтому, как предполагают местные жители, могла выпасть не только из окна квартиры, но и с общего балкона. Тело школьницы направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точных причин смерти.

Выяснением причин смерти девочки занимаются сотрудники регионального управления Следственного комитета. По поводу этого трагического ЧП в ведомстве пока ограничились следующим комментарием:

- Следователи СК по данному факту проводят проверку, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.