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Происшествия21 октября 2021 14:41

В Воронеже под окнами дома нашли тело девочки-подростка

Причину смерти выяснят в ходе судебно-медицинской экспертизы
Олег КУЗНЕЦОВ
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Сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства смерти школьницы.

Сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства смерти школьницы.

Фото: Асхат БАРДЫНОВ

Вечером в среду, 20 октября в Железнодорожном районе у дома №34/7 ЖК «Лазурный» местные жители обнаружили тело девочки-подростка. На вид погибшей школьнице от 13 до 16 лет. Люди, которые ее нашли, предположили, что девочка упала с высоты. Она была тепло одета, поэтому, как предполагают местные жители, могла выпасть не только из окна квартиры, но и с общего балкона. Тело школьницы направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точных причин смерти.

Выяснением причин смерти девочки занимаются сотрудники регионального управления Следственного комитета. По поводу этого трагического ЧП в ведомстве пока ограничились следующим комментарием:

- Следователи СК по данному факту проводят проверку, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.