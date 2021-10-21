В Воронежской области окончательное решение о нерабочих днях примут 22 октября

Нерабочие дни провести в пабах и ресторанах не получится. Фото: Артем КИЛЬКИН

Решение по дате начала нерабочих дней в Воронежской области обнародуют во второй половине дня пятницы, 22 октября. Также в это время станет известен формат антиковидного режима (то есть, что в это время еще закроют). Об этом сообщили в телеграм-канале областного правительства.

Напомним, ранее ряд СМИ дали информацию о том, что нерабочие дни в Воронежской области могут начаться с 25 октября. Впрочем, если кто-то решил воспользоваться этим решением, и как следует погулять, у него это сделать не получится: кафе, рестораны, торговые центры предполагают закрыть. Остается неясным, оставят ли в ТЦ работать продуктовые магазины. По логике, скорее всего, их закрывать не будут. А вот гулять на свежем воздухе пока никто не запрещает. Лучше, конечно, при этом соблюдать социальную дистанцию.