Житель Воронежской области на «Митсубиси Галант» врезался в дерево

Две пассажирки получили телесные повреждения различной степени тяжести. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, вчера примерно в 14:00 в Бутурлиновском районе на 68-м километре автодороги «М4-Дон – Бутурлиновка-Воробьевка-Калач» 29-летний житель Воробьевского района, управляя автомобилем «Митсубиси Галант», не справился с управлением, съехал в кювет, где врезался в дерево.

- В результате ДТП две пассажирки, 44-летняя жительница областного центра и 29-летняя жительница Воробьевского района, получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение, - информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

В настоящее время сотрудники полиции по данному факту проводят проверку и устанавливают все причины произошедшего.