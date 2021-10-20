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Происшествия20 октября 2021 17:44

Воронежская пенсионерка за пять дней перевела мошенникам миллион рублей

Женщина пыталась якобы защититься от оформления кредитов
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Жительница Воронежа перевела мошенникам миллион рублей. Таким образом она пыталась защитить себя от аферистов, которые якобы хотели оформить на нее кредит. Подробности рассказали в пресс-службе управления МВД по региону 20 октября.

В полицию обратилась 63-летняя местная жительница. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что некий гражданин по доверенности, пытается оформить на ее имя кредит. Чтобы этого не случилось, он предложил женщине выход – внести денежные средства на счет в банке и аннулировать возможность получения кредита злоумышленником.

Пенсионерка поверила и в течение пяти дней оформила на себя кредиты, а затем, действуя по инструкциям мошенника, перевела деньги на номера киви-кошельков. После этого аферист попросил женщину оформить на себя еще один кредит. Это и насторожило даму, и она отправилась в полицию. Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».