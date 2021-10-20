В Воронежской области обследуют водоемы в пределах населенных пунктов

Заказчиком исследования выступил департамент природных ресурсов и экологии области Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В Воронежской области до начала декабря проведут мониторинг основных водоемов, расположенных в населенных пунктах. Это реки Большая Верейка, Битюг, Богучарка, Ворона, Воронеж, Дон, Икорец, Еманча, Песчанка, Подгорная, Потудань, Тавровка, Трещовка, Усмань, Хворостань, Хопер, Черная Калитва, Ясенок, озера Маклок, Черепашье, Круглое, Кривое и Глубокое. Экологи оценят состояние дна, берегов, водоохранных зон и изменений морфометрических особенностей водоемов.

Такое исследование, по мнению ученых, позволит своевременно выявить негативные процессы, установить их причины и динамику, построить прогноз и принять меры.

- По результатам мониторинга будут приняты оптимальные водоохранные решения, которые найдут отражение в перспективных планах экологического и социального развития, – пояснил заместитель руководителя регионального Департамента природных ресурсов и экологии Александр Царев.