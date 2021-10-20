Четыре машины столкнулись в Воронеже на Волгоградской

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Во вторник около 14.05 на улице Волгоградской в Воронеже произошла массовая авария. По предварительным данным полиции, 51-летний горожанин на «Ниссан Кашкай» при повороте налево выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Деу-Нексия», под управлением 42-летнего местного жителя, а также «Фордом-Фокус», за рулем которого находился 45-летний местный житель. После этого «Форд» отбросило на попутный «Крайслер Гран Вояджер» под управлением 38-летнего местного жителя.

В результате ДТП пострадала пассажир «Форда». 57-летняя жительница Воронежа самостоятельно обратилась к врачам.

По факту аварии полицейские проводят проверку.