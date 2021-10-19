Воронежцы пожаловались на двухнедельное отсутствие отопления

скриншот "Мой и твой Воронеж"

Жители улицы 25 Октября вынуждены были написать заявление в полицию из-за отсутствия отопления. Воронежцы опубликовали видеообращение в соцсетях, что не могут добиться ответа от профильных инстанций, ролик выложили в паблике «Мой и твой Воронеж» 18 октября. Без тепла две недели сидят жители домов №№11, 12, 14, 16, 16д, 21, 28 и 32. Они считают, что проблема из-за того, что их вентили украли.

скриншот из "Мой и твой Воронеж"

В мэрии объяснили, что на одной из линий теплоснабжения произошел прорыв.

- В настоящее время силы аварийных служб задействованы на ликвидациях других локальных порывов. Устранение аварии, вследствие которой ряд домов частного сектора оказался без тепла, запланировано на этой неделю, - сообщили в мэрии.

К решению проблемы готова подключиться Государственная жилищная инспекция Воронежской области, для этого необходимо написать обращение в ГЖИ.

- Решение вашей ситуации требует проведения контрольно-надзорных мероприятий со стороны жилищной инспекции. Для проведения проверки необходимо официальное обращение. Поводом к организации и проведению проверок служат те факты, о которых граждане сообщают посредством направления обращений. Поэтому, если не удается решить проблему с помощью обслуживающей компании, пожалуйста, обратитесь в государственную жилищную инспекцию Воронежской области. Это можно сделать с помощью личного кабинета в системе ГИС ЖКХ, на портале Воронежской области в разделе «Приемная» или принести обращение лично в надзорное ведомство по адресу ул. Кирова, 6а (1 этаж), - написали в комментариях к видеообращению воронежцев сотрудники ГЖИ Воронежской области.