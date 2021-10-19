Жительницу Воронежа, искромсавшую поварским ножом сожителя, отправили в колонию на 7 лет

В Воронеже осудили 54-летнюю женщину, убившую сожителя поварским ножом.

Инцидент произошел в феврале 2021 года в квартире на улице Комарова. Дама отмечала свой день рождения, в ходе праздника под действием алкоголя поругалась 60-летним сожителем, схватила поварской нож и несколько раз ударила им кавалера. Мужчина скончался на месте. Дама покинула квартиру, предварительно позвонив дочери гражданского супруга и рассказав о его смерти. Дочь погибшего вызвала полицию. Судмедэксперты определили, что смерть мужчины наступила в результате проникающих ранений груди с повреждением правого легкого, сердца и печени.

Суд отправил женщину на семь лет в колонию общего режима.