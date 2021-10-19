Воронежскую УК наказали за обшарпанные стены подъезда и сломанные качели во дворе многоэтажки

Жилищный инспектор выехал на проверку по жалобе жильцов домов № 86А и № 86Б по ул. Ленина в Воронеже. В ходе осмотра представитель ГЖИ обнаружил, что на стенках и потолке лестничных клеток подъездов отошла каска и штукатурка, придомовая территория заросла травой. Кроме того на детской площадке у качелей сломалось сиденье, а на входной двери подъезда №1 сломан замок.

Многоэтажки обслуживает ООО «РЭК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ». По итогам проверки жилинспектор выдал УК предписание об устранении выявленных нарушений, а представителя компании вызвали для составления протокола.

- Поскольку земельный участок вокруг дома № 86А по ул. Ленина г. Воронежа стоит на отдельном кадастровом учете, то в данном случае управляющая организация обязана убирать придомовую территорию по графику, а также опиливать деревья, расположенные в границах участка, менять песок в песочнице, содержать элементы детской игровой площадки в работоспособном состоянии, поддерживать эксплуатационные характеристики игрового оборудования. Т.е. по заявке граждан красить, менять пришедшие в негодность деревянные элементы, подвесы или, в случае необходимости, крепить их, - пояснили в ГЖИ Воронежской области.