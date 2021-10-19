Незрячая девочка из Воронежа вышла в финал музыкального конкурса «Ты супер!»

Стоп-кадр выступления Александры Филатовой/ НТВ

14-летняя Саша Филатова из Воронежа прошла в финал конкурса «Ты супер!» на телеканале НТВ. Незрячая вокалистка исполнила песню «Улетай на крыльях ветра» из оперы Александра Бородина «Князь Игорь».

Александра профессионально занимается вокалом и фортепиано с семи лет. Она учится в воронежской музыкальной школе №7. Для участия в конкурсе девочка заполнила заявку и прошла дистанционное собеседование. После всех этапов Сашу пригласили в Москву, где она больше месяца готовилась к записи программы.

В полуфинале, который вышел в эфир 17 октября, профессиональное жюри и эксперты конкурса отметили чистоту и легкость голоса девочки. Также поддержать Сашу пришла Карина Кокс, участница шоу «Маска» Звездная гостья подарила Александре микрофон и спела с ней дуэтом.

Кроме юной жительницы Воронежа в финал конкурса вошли Михаил Ильин из Архангельской области, братья Воробьевы из Краснодарского края и Елизавета Седлова из Саратовской области.