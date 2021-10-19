16-летняя воронежская шахматистка едва не стала призером взрослого чемпионата России

Юные воронежские девушки достойно сражались с взрослыми шахматистками. Фото: cspsk-vrn.ru

На чемпионатах России среди женских команд по быстрым шахматам и блицу наши девушки заняли два восьмых места. Турнир проходил в Сочи, в нем участвовали 60 шахматисток, которые представляли 17 регионов. Чемпионат России проходил с прозрачными антиковидными щитами, которые стояли посредине каждого стола и отделяли соперниц друг от друга. Воронежские спортсменки были самыми молодыми на турнире — средний возраст нашей команды был юниорский - 17 лет.

Сначала девушки боролись за личные награды. В первый день отыграли блиц, а затем были быстрые шахматы — здесь борьба длится на протяжении двух дней. Для своего уровня воронежские спортсменки выступили хорошо, 16-летняя Анна Журова в блице некоторое время находилась в призовой зоне, но в итоге все же не удержалась в ней.

В командном турнире спортсменки также вели борьбу сначала в блице, а потом в быстрых шахматах. Нашу область представляли Анна Журова (16 лет), Адриана Сакоренко (20 лет), Жанна Лесных (15 лет) и Екатерина Шестакова (17 лет). В обоих турнирах они заняли достойное восьмое место.

- Это успешное выступление команды, хоть мы и не попали в тройку призеров, - подвел итоги соревнований директор воронежского шахматного клуба, тренер ФИДЕ по шахматам Павел Сиротин. - Но в общем-то мы там и не могли быть, потому что оказались самой молодой командой. Нашей основной целью было выступить на чемпионате страны, поиграть с лучшими спортсменками России. Девочки подняли свой рейтинг шахматисток и получили полезный опыт борьбы с сильнейшими. Хорошо проявила себя в личном зачете наша юная шахматистка Анна Журова. Она достойно сражалась с женщинами и видно, что потенциал у нее большой.