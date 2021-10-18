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Общество18 октября 2021 16:10

В Воронежской области койки для ковидных больных заняты на 92 процента

Остались всего 590
Юрий КОЗЛОВ
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Больных все больше, коек для них все меньше.

Больных все больше, коек для них все меньше.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Телеграм-канале областного правительства появилась информация о заполненности коек больными ковидом на утро понедельника, 18 октября. Данные жутковатые: заняты уже 92,37% из имеющихся. То есть, 7151 из 7741. Нетрудно подсчитать, что места остались только для 590 больных.

Для наглядности, как ситуация с пандемией коронавируса изменилась за гол, в областном правительстве напомнили, что почти год назад, 19 октября 2020-го было всего 4673 коек для больных COVID-19. При этом далеко не все они были заполнены.

Напомним, на утро понедельника, 18 октября, был зафиксирован новый рекорд по зараженным – 676 человек. Умерли еще 36, с начала пандемии смертей от ковида в Воронежской области зафиксировали уже 6456.