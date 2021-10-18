В Воронежской области заболевшие люди штурмуют поликлиники с 6 утра

Очередь в лискинскую поликлинику начинается на улице, в Воронеже ситуация тоже напряженная. Фото: Подслушано Лиски, ВКонтакте.

В поликлиниках Воронежа и области сохраняется напряженная ситуация. Больные люди вынуждены стоять в больших очередях. Их начинают занимать с шести утра. Но ждать все равно приходится в среднем четыре часа.

Так, жительница Лисок Анастасия рассказала, что для того, чтобы сдать тесты на ковид, нужно стоять в очереди, начинающейся еще на улице. В шесть часов утра она была в очереди только 25-й. В 9.40 Анастасия попала на прием, а в 9.45 анализы уже брать закончили. Причем результатов тестов приходится ждать почти неделю.

В Воронеже похожая ситуация сложилась в поликлиниках №№ 7 и 11. В первой на улице Героев Сибиряков, 37 целая толпа стояла в очереди в регистратуру. А в поликлинике № 11 девушка пришла закрывать больничный к 7.30 по договоренности с врачом. Очереди там было две – 15 человек в два кабинета. Температурящих вперед не пропускали. Люди, по свидетельству девушки, «стоят и жалуются на медицину».

В региональном департаменте здравоохранения неоднократно заявляли о том, что проблема очередей возникает из-за ситуации с пандемии ковида. В частности, из-за того, что многих специалистов бросили на борьбу с этой страшной болезнью.