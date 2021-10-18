Воронежцы обнаружили опасное разрушение ограждения на Северном мосту

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Жительница Воронежа Нелли Кононенко во время очередной пешей прогулки по Северному мосту обнаружила на одном из участков по направлению в сторону центра опасное разрушение ограждения. Недавно еще довольно прочные перила оторваны от основания вместе с бетонной плитой и буквально повисли на остатках арматуры. Между ограждением и тротуаром образовалось отверстие, куда может провалиться нога невнимательного пешехода. Да и сами перила, кажется, готовы рухнуть в воду.

Фотографию опасного участка девушка разместила в воронежских группах в соцсети «Вконтакте».

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе мэрии, дорожники уже выехали на место ЧП для изучения ситуации. На первый взгляд очевидно, что разрушение вызвала огромная сила. Либо это кто-то сделал специально, либо ограждение пострадало в результате аварии, которые на мосту происходят довольно часто.

Сейчас дорожник рассматривают варианты и оценивают затраты на ремонт ограждения. А пока предпримут временные меры для безопасности пешеходов. Более основательный ремонт, возможно, потребует значительных средств и времени.