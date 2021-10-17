В Воронежской области 16-летний подросток угнал автомобиль, чтобы съездить в магазин

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Острогожском районе в полицию обратился 23-летний житель райцентра. Он сообщил, что оставил возле дома свою «четверку» с ключами зажигания в замке. Отсутствовал всего несколько минут, а когда вышел, то ВАЗ-21043 угнали.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Пока парень рассказывал об обстоятельствах угона, сотрудники ГИБДД заметили проезжающий мимо похожий автомобиль. Его остановили. За рулем оказался 16-летний подросток. Он объяснил, что взял автомобиль соседа, чтобы съездить в магазин, а потом планировал вернуть.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ. Фигурант находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.