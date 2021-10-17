Воронежцы сообщили о стрелявшем из окна многоэтажки мужчине

Скриншот видео, соцсети

Воронежцы сняли на видео в окне соседней многоэтажки мужчину с пистолетом, который несколько раз из него выстрелил. Инцидент зафиксировали в ЖК «Цветной бульвар». На кадрах ролика, который опубликовали в паблике «Типичный Воронеж» 16 октября, видно, как неизвестный в майке высунулся из окна квартиры 17 этажа. Палец при этом держал на спуске.

По словам очевидцев, квартира стрелявшего расположена на 17 этаже. Автор видео также рассказал, что как раз под окнами находится детская площадка. Что за оружие было в его руках, сейчас уточняет полиция.

Две недели назад, 30 сентября, еще один воронежец из многоэтажки на улице Космонавтов пожаловался, что ему неизвестные обстреляли балкон. Он обнаружил, что в его квартире повреждено оконное стекло балкона, а в стене осталась вмятина.