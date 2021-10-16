В Воронежской области нарушают «ковидные» правила в трети организаций торговли, образования и общепита

Масочный режим нарушают и продавцы, и часть покупателей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В пятницу, 15 октября, на заседании областного оперштаба по борьбе с коронавирусом тревожные статистические данные привел руководитель регионального управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев.

По словам главного санитарного врача региона, наряду с заболеваниями ковидом, которые за последние сутки установили новый рекорд – 671 заразившийся, нарастает и число ОРВИ. С 7 октября в Воронежской области регистрируют около четырех тысяч случаев заболеваний. Среди них только 17 процентов – дети школьного возраста. Раньше подростков было в структуре заболеваний ОРВИ больше других возрастных категорий.

Игорь Механтьев рассказал и о проверках санитарных врачей в организациях торговли, образования и общепита. В каждой третьей из них обнаружили нарушения правил профилактики ковида. Чаще всего не было запаса масок, достаточного количества антисептиков. По всем нарушениям возбуждены административные дела.