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Общество16 октября 2021 12:12

В Воронежской области нарушают «ковидные» правила в трети организаций торговли, образования и общепита

Об этом сообщил на заседании оперативного штаба главный санитарный врач региона
Юрий КОЗЛОВ
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Масочный режим нарушают и продавцы, и часть покупателей.

Масочный режим нарушают и продавцы, и часть покупателей.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В пятницу, 15 октября, на заседании областного оперштаба по борьбе с коронавирусом тревожные статистические данные привел руководитель регионального управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев.

По словам главного санитарного врача региона, наряду с заболеваниями ковидом, которые за последние сутки установили новый рекорд – 671 заразившийся, нарастает и число ОРВИ. С 7 октября в Воронежской области регистрируют около четырех тысяч случаев заболеваний. Среди них только 17 процентов – дети школьного возраста. Раньше подростков было в структуре заболеваний ОРВИ больше других возрастных категорий.

Игорь Механтьев рассказал и о проверках санитарных врачей в организациях торговли, образования и общепита. В каждой третьей из них обнаружили нарушения правил профилактики ковида. Чаще всего не было запаса масок, достаточного количества антисептиков. По всем нарушениям возбуждены административные дела.