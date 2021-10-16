Прививку от ковида сделали еще почти 17 тысяч жителей Воронежской области

В Воронежской области уже 798 376 человек получили вакцину. Фото: Алексей БУЛАТОВ

К утру субботы, 16 октября, оперативный штаб сообщил об еще 16 987 жителях Воронежской области, сделавших прививку от ковида. Из них 11 486 получили первую часть вакцины, 5 501 – вторую. Сутки назад, 15 октября, новых привитых было намного меньше – 13 827.

Всего получивших вакцину жителей Воронежской области стало 798 376, из них обе ее части сделали 735 177.

Еще 57 861 наш земляк прошел ревакцинацию. Сутки назад сообщали о 56 247. Таким образом, обновивших защиту организма от ковида стало на 1 614 человек больше.

Если учесть, что население Воронежской области сейчас примерно 2,3 миллиона человек, то вакцинировался каждый третий. Даже чуть больше.