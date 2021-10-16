Худрук Воронежского драмтеатра отметит 75-летие творческим вечером

Владимир Петров сыграет Короля Лира Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

17 октября в Воронежском драмтеатре будут поздравлять Владимира Петрова. 75-летие худрука Кольцовского отметят творческим вечером. Сначала покажут премьеру сезона – шекспировскую драму «Король Лир». Владимир Сергеевич исполнит в ней главную роль, ведь по первой специальности он актер. После спектакля пройдет поздравление юбиляра. Начало в 18.00.

Владимир Петров окончил в 1972 году актерский факультет, а в 1979-м режиссерский Киевского государственного института театрального искусства. Работал актером и режиссером в Харьковском театре имени Шевченко и Рижском театре русской драмы. Был главным режиссером театра имени Луначарского в Севастополе, возглавлял Киевский академический русский драматический театр имени Леси Украинки, работал главным режиссером в Омском академическом театре драмы, Рижском театре русской драмы имени Михаила Чехова. Поставил более 100 спектаклей в России, Китае, Японии, Прибалтике, Украине.

В 2010 году в Воронежском театре драмы поставил спектакль «Арест» по пьесе Ануя, признанный «Событием сезона 2010-2011 гг. В 2011-м стал художественным руководителем Кольцовского театра. За время работы в Воронеже поставил два десятка спектаклей: «Приручение строптивой» Застырца (2012), «Мост короля Людовика Святого» Уайлдера, «Энциклопедия» Шмитта (2012), «Чайка» Чехова (2013), «Театр» Фрейна (2014), «Ворон» (2014), «Море» (2015), «Академия смеха» Митани (2015), «Американские горки» Ассуса (2015), «Гамлет» Шекспира (2017), «Ракушка» Кальдерона (2018), «Человек с детским акцентом» Остера (2019), «Маскарад» Лермонтова (2019), «Счастливый номер» (2020), «Пьеса без названия» Чехова (2020), «Вишневый сад» Чехова (2016), за который был удостоен премии ЦФО в номинации «Театральное искусство».

Владимир Петров - лауреат Всероссийской театральной премии «Золотая маска» (1997), обладатель «Золотой медали Станиславского» (2016), лауреат премии «Лидер года-2017» в номинации «Культура» «за вклад в развитие театрального искусства», многократный лауреат областных театральных премий.