Под Воронежем в аварии ранены мужчина и две женщины

Водителя "Чери" и двух его пассажирок на скорой отвезли в больницу. Фото: из архива «КП»

В пятницу, 15 октября, в 19.35 в Хохольском районе случилось ДТП, в котором пострадали три человека.

40-летний водитель «Чери С-21», проезжая перекресток, не пропустил ехавший по главной дороге «МАН ТГС» с полуприцепом. Машина влетела под многотонную фуру.

Водитель «Чери» и две его пассажирки, жительницы Хохольского района 34 лет и 41 года, получили травмы разной степени тяжести и попали в больницу. 54-летний шофер «МАНа» в ДТП не пострадал.

- Всего 15 октября в Воронежской области случилось 125 ДТП, из них 97 – в Воронеже, 24 – на дорогах в районах, еще 4 – на федеральных трассах. В восьми авариях один человек погиб, 16 получили травмы. Инспекторы ГИБДД задержали 14 пьяных водителей, - сообщили в региональном ГУ МВД.