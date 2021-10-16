В селе Воронежской области утром сгорел жилой дом

Дом сгорел почти полностью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 16 октября, в селе 2-е Малые Алабухи Грибановского района на улице Красной случился пожар. Загорелся жилой дом 10х4 метров.

- Об этом ЧП нам сообщили в 5.36. На место возгорания выехали работники трех отделений двух пожарных частей: всего 11 наших сотрудников на трех машинах. Огонь полностью потушили в 5.57. Однако к тому времени дом уже был поврежден пламенем по всей площади. Сильно обгорела крыша, уничтожена веранда 2х2 метра. По предварительным данным, пострадавших на пожаре не было, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.