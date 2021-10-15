Умер актер Воронежского драмтеатра

Фото: Владислав Ширченко. Фото: Предоставлено "КП"

14 октября на 76-м году жизни скончался артист Владислав Ширченко, об этом сообщили в Воронежском театре драмы.

Владислав Ширченко окончил в 1968 году Воронежский филиал ЛГИТМиКа (Ленинградского государственного института театра, музыки и кино) при театре драмы. На сцене Кольцовского выступал с 1967 года, в 1971-м был принят в основной состав труппы. В его репертуарном списке более 80 ролей. Владиславу Васильевичу удавались роли и комедийные и драматические, гротесковые и исполненные глубокого психологизма. В числе последних работ артиста - роль Фирса в спектакле «Вишневый сад» по Чехову.

В конце 1960-х Владислав Васильевич был одним из организаторов городского клуба поэзии «Арион», а позднее организовал поэтический театр в Воронежском университете. Как режиссер ставил спектакли в Воронеже и в Ставрополе, активно сотрудничал с творческим центром «Антреприза» в Доме актера.

Лауреат областного театрального конкурса «Браво 2016/2017» в номинации «За честь и достоинство».

Светлая память...