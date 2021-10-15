Проект озеленения нового сквера "Мирный" обсудили с воронежцами

Фото управы Ленинского района

В пятницу, 15 октября, глава Ленинского района Сергей Ситников встретился с жителями для обсуждения проекта озеленения будущего сквера «Мирный». Напомним, новое место отдыха обустраивают на улице Кропоткина, 4. За него в конкурсе общественных проектов проголосовали почти 3,5 тысяч воронежцев. В итоге в администрации приняли решение благоустроить эту территорию.

Сейчас здесь проложили все необходимые коммуникации, подготовили основание для пешеходных дорожек, установили бордюры и наметили тематические площадки. Проект предусматривает мощение тротуарных дорожек; создание детской и игровой площадок; обустройство газонов; установку малых архитектурных форм; строительство автопарковки и современной площадки для выгула собак.

На встрече с горожанами решено при озеленении сквера максимально применить научный и практический опыт реализации подобных проектов. А экологи предложат конкретные образцы пород деревьев и кустарника, наиболее предпочтительных к высадке на этой территории.