Мэр Воронежа одним из первых принял участие в переписи населения

Фото с сайта мэрии Воронежа

В пятницу, 15 октября, стартовала Всероссийская перепись населения. Принять в ней участие можно тремя способами: прийти в переписной участок и сделать это очно, дождаться визита переписчика к себе домой или самостоятельно заполнить электронную переписную анкету через портал «Госуслуги». В условиях пандемии последний вариант наиболее удобен и безопасен.

Именно его и выбрал для себя мэр Воронежа Вадим Кстенин. Он ответил на вопросы переписных электронных анкет одним из первых, в самом начале рабочего дня, воспользовавшись специализированным разделом государственного портала. Глава города призвал воронежцев не оставаться в стороне от этого государственно важного мероприятия:

- На основе результатов переписи государство принимает стратегические решения, для бизнеса, который понимает, в каком направлении ему действовать, для ученых и исследователей, которые используют данные в своих трудах.

В преддверии переписи администрация Воронежа и управы городских районов отобрали и оборудовали 143 помещения для работы переписчиков, привели в порядок адреса и оказали помощь в подборе переписчиков.

Остается добавить, что при посещении переписных участков, во время визитов переписчиков в домовладения и квартиры воронежцев будут самым строгим образом соблюдаться меры антиковидной безопасности.