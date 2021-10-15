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Здоровье15 октября 2021 16:04

Под Воронежем из-за резкого роста заболеваемости ковидом закрыли роддом

Всех медработников отправили в красную зону
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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В больнице по-прежнему дежурят специалисты, готовые принять роды

В больнице по-прежнему дежурят специалисты, готовые принять роды

Фото: из архива «КП»

Семилукские женщины временно будут рожать в Воронеже. Как сообщили в департаменте здравоохранения области, в связи с обострением эпидситуации по коронавирусу в райцентре закрыли роддом. Весь персонал медучреждения, включая акушерок и гинекологов, перевели в красную зону. Под ковидное отделение отдали отдельное трехэтажное здание, в котором развернули 260 коек.

- Теперь, если в больницу приезжает женщина со схватками, ее осматривает врач и перенаправляет на роды в перинатальный центр ВОКБ №1. В экстренном случае роды примут и дежурные врачи Семилукской районной больницы, - пояснили в департаменте.

Пятый этаж больницы не стали занимать никакими отделениями на тот случай, если придется экстренно принимать роды. По словам главного врача Семилукской райцбольницы, в стационаре продолжают дежурить и гинекологи, и педиатры, готовые оказать помощь роженице.