В Воронеже проследят за безопасностью пешеходов

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В пятницу, 15 октября, в Воронеже пройдет традиционная профилактическая акция «Пешеход», направленная на профилактику аварий участием пешеходов.

Госавтоинспекторы уделят особое внимание пешеходным зонам, регулируемым и нерегулируемым переходам, где автомобилисты обязаны пропускать людей. Но наказания грозят не только водителям, но и пешеходам-нарушителям, которые будут замечены переходящими дорогу в неположенных местах.

По данным воронежской ГИБДД за 9 месяцев 2021 года на территории Воронежа зарегистрировано 293 аварий с участием пешеходов, в которых погибло 14 человек и 289 получили ранения. По вине пешеходов произошло 96 ДТП, в которых погибло - 6 и ранено 92 человека.