В Нововоронеже молодой человек среди бела дня ограбил аптеку

Ради 2,5 тысяч рублей грабитель чуть не зарезал продавщицу. Фото: из архива «КП»

В декабре 2020 года среди дня 27-летний мужчина зашел в торговый зал одной из аптек райцентра и, угрожая ножом, потребовал от продавщицы отдать ему все деньги из кассы. Женщина отказалась это сделать. Тогда грабитель прорвался в служебное помещение. Продавщица пыталась помешать преступнику, но не справилась с ним, и при этом получила травмы. Грабитель забрал из кассы 2,5 тысячи рублей и убежал.

- 27-летнего мужчину признали виновным по части 3 статьи 162 УК РФ «Разбой с незаконным проникновением в помещение». Суд приговорил его к 7 годам 2 месяцам колонии строгого режима, - рассказали в прокуратуре Нововоронежа.