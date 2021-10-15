Воронежец взял у двоих приятелей 6 млн на бизнес и не отдал

В Воронеже задержали горе-предпринимателя, который обманул приятелей в особо крупном размере.

35-летний мужчина в период с 2019 по 2020 год попросил у двоих знакомых деньги на развитие бизнеса. Гарантом исполнения долговых обязательств стал залог квартиры, якобы принадлежащей ему на правах собственности. Согласовав сроки погашения долга, приятели передали мужчине более шести миллионов рублей.

Но по истечении оговоренного срока заемщик деньги не вернул, стал уклоняться от исполнения обязательств, а также от контактов с кредиторами. Осознав, что стали жертвой обмана, оба воронежца обратились в полицию.

После чего правоохранители задержали мужчину. Сотрудники полиции установили, что квартира, ставшая залогом в обоих займах, не принадлежит подозреваемому. На мужчину завели уголовные дела за мошенничество, ему может грозить до 10 лет заключения.