За загрязнение окружающей среды воронежский комбинат стройматериалов оштрафовали на 280 тысяч

Фото с сайта Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора

Проверка Копанищенского комбината стройматериалов в Острогожском районе инспекторами Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора выявила множество нарушений. Предприятие занимается производством извести.

Инспекторы выявили нарушение правил эксплуатации, неиспользование сооружений, оборудования, аппаратуры для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух.

Вдобавок к этому предприятие скрыло информацию об источниках загрязнения окружающей среды и природных ресурсов при своей деятельности, а также осуществляло предпринимательскую деятельность с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией.

За выявленные нарушения комбинат оштрафовали на сумму более 280 тыс. рублей. А материалы проверки направили в суд. Компании выдали предписание в контрольный срок устранить все выявленные нарушения.