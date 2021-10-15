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Общество15 октября 2021 13:37

За загрязнение окружающей среды воронежский комбинат стройматериалов оштрафовали на 280 тысяч

Нарушения выявило управление Росприроднадзора
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фото с сайта Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора

Фото с сайта Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора

Проверка Копанищенского комбината стройматериалов в Острогожском районе инспекторами Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора выявила множество нарушений. Предприятие занимается производством извести.

Инспекторы выявили нарушение правил эксплуатации, неиспользование сооружений, оборудования, аппаратуры для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух.

Вдобавок к этому предприятие скрыло информацию об источниках загрязнения окружающей среды и природных ресурсов при своей деятельности, а также осуществляло предпринимательскую деятельность с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией.

За выявленные нарушения комбинат оштрафовали на сумму более 280 тыс. рублей. А материалы проверки направили в суд. Компании выдали предписание в контрольный срок устранить все выявленные нарушения.