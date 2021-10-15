В Воронеже «Лада» врезалась в «ГАЗель»: ранен водитель

У "Лады" разбит капот. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В четверг, 14 октября, в 18.30 у дома № 285И на улице Солдатское поле микрорайона Масловка случилась авария.

38-летний водитель «Лады-Гранты», ехавший со стороны совхоза Воронежский в направлении Воронежа, сделал неудачный маневр и врезался в заднюю часть находившейся впереди него «Газель 2844SA». 43-летний шофер грузовика в ДТП не пострадал. А вот водитель «Лады» получил травмы разной степени тяжести, его отвезли в больницу.

Дорога после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего в Воронежской области 14 октября случилось 107 ДТП, из них в Воронеже – 73, на дорогах в районах – 30, на федеральных трассах - 4. В семи авариях получили травмы девять человек, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД. – Инспекторы ГИБДД задержали 14 пьяных водителей.