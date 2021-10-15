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Здоровье15 октября 2021 8:01

Воронежским работодателям рекомендовали перевести сотрудников на удаленку

И установить для них гибкий график работы
Ярослав ИВАНОВ
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Региональный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал новые решения в связи с ухудшением эпидобстановки. С 15 октября работодателям Воронежской области рекомендуют установить для сотрудников гибкое время начала, окончания и продолжительности рабочего дня. Это поможет сократить количество людей в маршрутках и разгрузить общественный транспорт в утренние и вечерние часы.

Кроме того, работодателям рекомендуют рассмотреть возможность перевода трудового коллектива на дистанционный режим работы. По крайней мере, сотрудников от 65 лет и старше, беременных женщин и имеющих хронические заболевания - в максимальном количестве.

Также работодателям необходимо провести иммунизацию против гриппа - охватить прививками не менее 75% коллектива.