Воронежским работодателям рекомендовали перевести сотрудников на удаленку

Региональный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал новые решения в связи с ухудшением эпидобстановки. С 15 октября работодателям Воронежской области рекомендуют установить для сотрудников гибкое время начала, окончания и продолжительности рабочего дня. Это поможет сократить количество людей в маршрутках и разгрузить общественный транспорт в утренние и вечерние часы.

Кроме того, работодателям рекомендуют рассмотреть возможность перевода трудового коллектива на дистанционный режим работы. По крайней мере, сотрудников от 65 лет и старше, беременных женщин и имеющих хронические заболевания - в максимальном количестве.

Также работодателям необходимо провести иммунизацию против гриппа - охватить прививками не менее 75% коллектива.