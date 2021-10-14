В центре Воронежа в новостройке, заменившей «дом-убийцу», нашли самую дорогую однокомнатную квартиру в ЦФО

Дом рядом со зданием регионального правительства только строится, а цены на жилье там уже бьют рекорды. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В Воронеже обнаружили самую дорогую в Центральном федеральном округе однокомнатную квартиру. Рейтинг «однушек» по ценам составили аналитики портала недвижимости «Циан». В него не вошли Москва и Подмосковье по понятным причинам. В столице самая дорогая однокомнатная квартира, расположенная на Арбате, стоит 160,41 миллион рублей. В Московской области цены тоже кусаются. Там чемпион – «однушка» за 21,83 миллиона рублей.

Воронеж уступает Подмосковью в два раза. В столице Черноземья самая дорогая однокомнатная квартира стоит 11,18 миллионов рублей. Расположена она в самом центре Воронежа. Рядом через дорогу здание правительства Воронежской области, еще ближе театр оперы и балета.

Квартиры в этом доме продают заранее, его строительство завершат только во втором квартале 2022 года. Появился он на месте здания с мрачной историей. Его прозвали «домом-убийцей» за трагедию 90-х годов. Тогда оборвавшийся карниз убил пожилого мужчину, а у проходившей девочки оторвал ступню. Долгие годы он, имея статус аварийного, стоял, завешенный картиной из разряда «потемкинских деревень», постепенно разрушался и стал приютом для бомжей.

Новое здание пока вызывают критику многих горожан своим внешним видом. Тем не менее расположение в самом центре города, видимо, и сделало квартиру на четвертом этаже площадью всего в 48,6 квадратных метров лидером рейтинга ЦФО.

На втором месте тульская квартира площадью 49,55 «квадратов», за которую просят выложить 7,14 млн рублей. Располагается она на 19 этаже дома в жилом комплексе «Космос». Рядом находятся стадион «Арсенал» и Центральный парк культуры и отдыха.

Третьей стала «однушка» в Ярославле за 7,11 млн рублей. Она находится в ЖК «Ривьера парк». Рядом с домом парк Тысячелетия, концертно-зрелищный центр «Миллениум», Крохинский лесопарк и несколько ресторанов и магазинов.