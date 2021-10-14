В Воронеже будут судить липецкого водителя, сбившего на пешеходном переходе девушку

В результате ДТП девушка получила множественные переломы, что квалифицируется как причинение тяжкого вреда здоровью.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- В Воронеже завершилось расследование уголовного дела о ДТП, в результате которого пострадала пешеход, - информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.
Установлено, что 15 ноября 2020 года в Воронеже примерно в 18:19 55-летний житель Липецкой области, находясь за рулем автомобилем «Хендай I40», ехал по проезжей части ул. Кольцовская со стороны ул. Куколкина в направлении ул. Плехановская.
Экспертиза установила, что скорость автомобиля не превышала 20 км/ч.
Обвиняемый в нарушение требований п.п. 13.1, 14.3 ПДД РФ, осуществляя маневр поворота налево на регулируемом перекрестке ул. Кольцовская и ул. Плехановская на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу 20-летней девушке – пешеходу, переходившей проезжую часть слева направо, относительно направления движения автомобиля, по регулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП девушка получила множественные переломы, что квалифицируется как причинение тяжкого вреда здоровью.
Водитель признал свою вину частично, пояснив, что пострадавшая перебегала проезжую часть, и он не мог предотвратить наезд. Причиненный моральный вред он также не возместил.
Уголовное дело направлено на рассмотрение в Центральный районный суд Воронежа.