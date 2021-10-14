К ипотечному проекту воронежского управления Росреестра подключились еще два банка

К реализуемому сегодня проекту Управления Росреестра по Воронежской области «Электронная ипотека за 1 день» подключились еще два российских банка. До этого в проекте участвовали только два крупнейших банка России.

Участники отмечают, что «благодаря партнерству банков с Росреестром по Воронежской области клиенты получили возможность существенно сократить сроки оформления недвижимости в собственность при проведении ипотечной сделки и теперь процесс оформления ипотечного кредита стал максимально комфортным для заемщика».

Напомним, что проект «Электронная ипотека за 1 день» позволяет гражданам получить право собственности на недвижимость и оформить сделку практически на следующий день после обращения в банк. Кроме этого, он дает возможность зарегистрировать договоры купли-продажи, долевого участия или уступки прав требования удаленно, без личного визита в офисы приема документов МФЦ.

- По сравнению с началом 2020 года произошел кратный рост заявлений на регистрацию недвижимости в электронном виде, - рассказала руководитель Управления Росреестра по Воронежской области Елена Перегудова. - Мы рассчитываем, что до конца 2021 года уже более 80% всех ипотечных сделок будут проводиться в электронном формате, и к проекту присоединятся и другие банки.