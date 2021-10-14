В Воронеже наивный хозяин «Лады» дал на ней покататься мошеннику

Мошеннику, ранее осужденному за участие в продаже наркотиков, грозит срок до семи лет. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В августе 2021 года на улице Антоново-Овсеенко хозяин 14-й «Лады» встретился с мужчиной, которого порекомендовали его знакомые как возможного покупателя его машины. Тот осмотрел автомобиль, заявил, что он ему понравился. Но попросил владельца сначала покататься на «Ладе». А деньги, мол, передаст позже. Машину в итоге он не вернул и на звонки ее хозяина отвечать перестал.

Владелец «Лады» написал заявление в полицию. Оперативники вскоре задержали по подозрению в преступлении 34-летнего воронежца. Ранее он был судим за незаконный оборот наркотиков.

- В отделе полиции мужчина признал свою вину. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба» (до семи лет лишения свободы). Наши сотрудники устанавливают его возможную причастность к аналогичным преступлениям, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.