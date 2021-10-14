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Общество14 октября 2021 8:55

В Воронежской области открыли горячую линию для вопросов о дистанционке

Родители могут задать вопросы специалистам
Евгения ФРОЛОВА
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В Воронежской области заработала горячая линия по вопросам дистанционного обучения. Организовал ее региональный департамент образования. Родители могут задать вопросы, касающиеся удаленного обучения детей, специалистам.

Звонить можно по номеру 8 (473) 210-07-24. Режим работы горячей линии – с 9:00 до 17:00.

Напомним, дистанционное обучение во всех воронежских школах ввели во вторник, 12 октября. Пока известно, что оно продлиться две недели – до конца следующей. С 25 октября ученики уйдут на осенние каникулы. В этом году они наступят на неделю раньше.