В Воронежской области мужчина может сесть на три года за то, что прописал в своем доме пять человек

За фиктивную прописку пяти человек жителю Острогожского района грозит срок до трех лет. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

С июня 2020-го по июнь 2021 года житель Острогожского района прописал в своем дом пятерых россиян. Эти люди на самом деле у него не жили. А фиктивная прописка им нужна была для оформления нужных им документов.

- На момент прокурорской проверки фиктивно прописанные граждане с учета по месту жительства сняты не были. В связи с этим в суд направили иск о том, чтобы это нарушение закона исправили. А мужчина, фиктивно прописавший пять человек, будет отвечать по статье 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту жительства» (до трех лет лишения свободы), - сообщили в прокуратуре Острогожского района.