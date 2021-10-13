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Происшествия13 октября 2021 17:40

В Воронежской области мужчина может сесть на три года за то, что прописал в своем доме пять человек

Впрочем, сделал он это фиктивно
Юрий КОЗЛОВ
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За фиктивную прописку пяти человек жителю Острогожского района грозит срок до трех лет.

За фиктивную прописку пяти человек жителю Острогожского района грозит срок до трех лет.

Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

С июня 2020-го по июнь 2021 года житель Острогожского района прописал в своем дом пятерых россиян. Эти люди на самом деле у него не жили. А фиктивная прописка им нужна была для оформления нужных им документов.

- На момент прокурорской проверки фиктивно прописанные граждане с учета по месту жительства сняты не были. В связи с этим в суд направили иск о том, чтобы это нарушение закона исправили. А мужчина, фиктивно прописавший пять человек, будет отвечать по статье 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту жительства» (до трех лет лишения свободы), - сообщили в прокуратуре Острогожского района.