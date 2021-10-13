Воронежцы могут круглосуточно обратиться к следователям

Фото: сайт СУ СКР по Воронежской области.

У жителей Воронежской области появилась возможность интерактивного взаимодействия со Следственным комитетом России через Информационный центр. Это подразделение создано для оперативной и непрерывной связи с людьми. Аккаунт центра в круглосуточном режиме работает в Инстаграм: @infocentrskrf. Там можно оперативно получить ответы на свои вопросы и подать обращение.

Для пользователей социальной сети «ВКонтакте» также доступна круглосуточная связь через приемную председателя СК России vk.com/priemnaya_bastrikina и аккаунт Информационного центра vk.com/infocentrskrf.

Официальные страницы подразделения представлены и в других социальных сетях – «Фейсбук»: facebook.com/infocentrskrf и «Одноклассники»: ok.ru/group/61254572769397.

Кроме того, в Информационном центре СК России функционирует круглосуточный телефон 8-800-100-12-60. В зависимости от вопроса на звонки отвечают операторы линий: «Ребенок в опасности», «Телефон доверия», «Остановим коррупцию», «Давление на бизнес», «Справочная информация».