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Общество13 октября 2021 16:15

В Воронежской области шесть детей-сирот обделили квартирами

За их жилищные права приходится бороться в суде
Юрий КОЗЛОВ
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В суде решат, как чиновников заставить выполнить свои обязанности по отношению к сиротам.

В суде решат, как чиновников заставить выполнить свои обязанности по отношению к сиротам.

Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В прокуратуру Кантемировского района с жалобой обратились шесть детей-сирот. Точнее, уже молодых людей, с юных лет, оставшихся без родителей. Дело в том, что им после достижения совершеннолетия по закону полагается предоставить жилье. Однако, когда ребята отметили 18 день рождения, квартиры у них так и не появились.

- По результатам проверки наши работники направили в суд шесть исков о возложении обязанности на департамент социальной защиты Воронежской области предоставить сиротам благоустроенные жилые помещения. Они при этом должны отвечать всем установленным нормам и правилам, то есть, быть комфортными, - сообщили в прокуратуре Кантемировского района.